"Морская королева": 44-летняя Оксана Федорова в летящем платье покорила сердца фанатов

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana

Телеведущая Оксана Федорова поделилась кадрами с отдыха на море. Поклонники осыпали ее комплиментами, назвав ее идеалом женской красоты, передает NUR.KZ.

В Instagram у Оксаны Федоровой миллион подписчиков. Каждая ее новая публикация набирает множество "лайков". Новые кадры с отдыха, которые она разместила на своей страничке, заставили стучать сердца фанатов теледивы сильнее.

"Руки, вы, словно, две большие птицы. В море чувствую себя свободно", - подписала Оксана фото, где позирует на корме яхты в летящем нежно-голубом платье.

"Сексуальная дива", "Да Винчи думал, что он нарисовал женский идеал, но он ошибся, просто потому, что не встретился с тобой, Оксаночка", "Самая лучшая!", "Шикарные ноги у вас", "Грациозная красотка", "Морская королева", "Оксаночка, вы обворожительны", - посыпались восторженные эпитеты в ее адрес.

Отметим, что Оксана Федорова - победительница конкурсов "Мисс Санкт-Петербург-1999", "Мисс Россия-2001". В 2002 Федорова завоевала корону "Мисс Вселенной", однако потеряла титул королевы красоты в связи с невыполненными обязательствами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983786-morskaya-koroleva-44-letnyaya-oksana-fedorova-v-letyaschem-plate-pokorila-serdtsa-fanatov/