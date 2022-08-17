"Ну хороша же!": отдыхающая на Мальдивах Зепюр Брутян похвасталась красивым загаром

Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Российская актриса Зепюр Брутян, отдыхающая на Мальдивах с Павлом Прилучным, похвасталась красивым загаром в платье с открытой спиной. Пользователи Сети отметили, что девушка очень красива, но нашлись и те, кто решил, что краше ее делают фильтры и пластика, передает NUR.KZ.

"Мальдивы - это любовь", - подписала Зепюр фото.

Подписчики не поскупились на восторженные эпитеты.

"Красотка сногсшибательная", "Женщина прекрасна, когда любима", "Загар шикарный", "Солнечная", "Умереть - не встать", "Ну хороша же!", "Богиня", "Глаз не оторвать", "Пантера игривая", "Да, повезло Павлику, с такой красавицей отдыхает", - рассыпались фанаты в комплиментах.

Но не промолчали и критики. Они выразили уверенность, что актриса применила фильтры.

"Тут надо сказать браво фильтрам и пластической хирургии", "Надолго у Павлика очередная любовь?", "Ничего сногсшибательного. Просто молодая еще", "Агата красивее и натуральнее", "Голова скоро свернется. Мне кажется, очень тяжело все время так стоять", - отреагировали они.

Отметим, что Зепюр Брутян и Павел Прилучный давно уже не скрывают своих романтических отношений. В СМИ появились сообщения, что молодые люди сыграют свадьбу в Армении. Как пишет "Комсомольская правда", Прилучный даст актрисе свою фамилию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983526-nu-horosha-zhe-otdyhayuschaya-na-maldivah-zepyur-brutyan-pohvastalas-krasivym-zagarom/