"Босоногая богиня": отдыхающая на Мальдивах Нюша поделилась жарким фото

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша, отдыхающая с семьей на Мальдивах, вызвала неоднозначную реакцию в Сети своим пляжным фото. Одни подписчики восхитились кадром, другие отметили, что молодая мама поправилась, передает NUR.KZ.

"Где вы хотите сейчас оказаться и что делать?" - спросила Нюша своих подписчиков в Instagram.

Певица показала фотографии у бассейна. Поверх бикини персикового цвета исполнительница накинула белую рубашку. Фанаты отметили стройные ноги 32-летней артистки.

"Сексуальные ножки", "Соблазнительная", "Красотка", "Босоногая богиня", "Как всегда, прекрасна", "Секси", "Может, песню новую выпустишь?", "Кайф", "Боже мой!", "Обожаю тебя", - отреагировали преданные фанаты.

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Однако некоторым пользователям соцсети фото не понравились.

"Фото совсем не айс", "Почему постоянно закрываешь живот?", "Да, потолстела", - отметили подписчики.

Напомним, в декабре прошлого года Нюша стала мамой во второй раз. Сына артистка родила в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983243-bosonogaya-boginya-otdyhayuschaya-na-maldivah-nyusha-podelilas-zharkim-foto/