"Неповторимая Хюррем": Мерьем Узерли показала, как отметила 39-летие с дочерьми в Турции

Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", показала, как отпраздновала свой день рождения. 39-летие актриса встретила в кругу близких в Турции, передает NUR.KZ.

Актриса выразила признательность всем, кто поздравил ее с днем рождения, который она отметила на днях в одном из уютных отелей Турции.

Мерьем написала новый пост в Instagram и поделилась теплыми фотографиями с подросшими дочерьми.

"Большое спасибо за все ваши сообщения, звонки, электронные письма. Спасибо всем, кто сделал мой день рождения таким особенным. Благодарю от всего сердца. Я так счастлива, что меня окружает так много людей с добрым сердцем и прекрасной душой", - отметила она.

Подписчики умилились снимкам и пожелали ей всего самого наилучшего.

"С днем рождения, наша любимая и неповторимая Хюррем!", "Поздравляю вас, здоровья вам и вашей семье", "Мы так любим вас, Хюррем-султан", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983158-nepovtorimaya-hyurrem-merem-uzerli-pokazala-kak-otmetila-39-letie-s-dochermi-v-turtsii/