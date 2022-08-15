"Это чуждо казашкам": фотосессия беременной Динары Бактыбаевой вызвала споры в Сети

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, ожидающая второго малыша, поделилась новой фотосессией. Верные фанаты рассыпались в комплиментах, а моралисты пристыдили за "откровенность", передает NUR.KZ.

Динара Бактыбаева восхитила фолловеров нежными кадрами, которыми поделилась в Instagram.

"Нежность", "Красота", "Девочка будет!", "Ты же моя Венера", "Волшебная", "Как это прекрасно!" - написали они.

Однако фотосессия понравилась не всем. Моралисты высказали свое недовольство.

"Я как мужчина, такое бы не допустил, а так, Дика, вы мне нравитесь как актриса", "Видимо, фотографу нужен был контент", "Просто мы любим Дику совсем другой", "Не боитесь, что сглазят вас или ребенка?", "Это чуждо казашкам", "Ей не нужно было в таком сниматься", "Надо сокровенное скрывать от глаз, а не выставлять напоказ", - отметили они.

Но преданные фанаты заступились за свою любимицу.

"Не обращайте внимания на злых людей. Красота в глазах смотрящего, а здесь вижу только воздушную, естественную красоту", "Боже, люди, какая вам разница?! ‍Красивая фотосессия и сама девушка, ничего уят там не вижу!" - заявили поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983133-eto-chuzhdo-kazashkam-fotosessiya-beremennoy-dinary-baktybaevoy-vyzvala-spory-v-seti/