"Джей Ло во плоти": фигура Иды Галич в купальнике восхитила фанатов

Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич поделилась снимками с отдыха. Знаменитость показала фигуру в купальнике на новом фото и восхитила фанатов.

Ида выложили снимок в своем Instagram.

На опубликованном фото Галич позирует на пляже в раздельном бикини зеленого цвета и с повязкой на бедрах в тон комплекту. Телеведущая решила отказаться от макияжа, а волосы зачесала назад. Свой образ Ида дополнила массивными серьгами округлой формы.

"Душа моя все еще на море", - подписала фото Галич.

Поклонники пришли в восторг, отметив, что блогерша находится в отличной форме.

"Ида, ты такая красотка!", "Ну, богиня!", "Джей Ло во плоти", "Смотря на вас, я учусь наслаждаться жизнью", - писали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982898-dzhey-lo-vo-ploti-figura-idy-galich-v-kupalnike-voshitila-fanatov/