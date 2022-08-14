Дочь Урганта снялась в откровенном образе и восхитила фанатов

Эрика Кикнадзе. Фото: instagram.com/e_ttg

Падчерица шоумена Ивана Урганта Эрика поделилась снимками в откровенном образе. Девушка любит эпатировать публику своим стилем одежды или скандальными фото.

На этот раз 21-летняя блогерша опубликовала кадр, на котором она запечатлена на кровати в красно-черной куртке и мини-юбке с леопардовой отделкой. Также модель надела кружевные чулки и лаковые туфли на высоком каблуке.

Фото Эрика выложила в своем Instagram, в котором она называет себя "вишенка".

Подписчики оценили образ блогерши с красными волосами.

"Какая красотка", "Как поставить два лайка?", "Просто секси", "Шикарная девушка", "Красотка", "Суперское фото", "Огонь", "Сексуальная девушка", - писали они.

За страничкой Эрики следят около 130 тыс. подписчиков по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982892-doch-urganta-snyalas-v-otkrovennom-obraze-i-voshitila-fanatov/