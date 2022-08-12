Анфиса Чехова подчеркнула грудь сексуальным купальником и высказалась о своих ошибках

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова выложила новые фото со своего очередного путешествия и высказалась о собственных жизненных ошибках, передает NUR.KZ.

"В моей жизни не было ошибок! Ошибка - это полюбить и запретить себе это, потому что обстоятельства не позволяют, страшно, зыбко, препятствий много! "А вдруг потом будет больно, а если откажет или не оправдает моих ожиданий? А может, он совсем мне не подходит?".

Ошибка - это хотеть что-то сделать или сказать и остаться стоять на месте, потому что страшно, тяжело, и кто там знает, как это отразится на будущем, какие последствия будет иметь, а вдруг вообще не получится, и люди тебя засмеют", - заявила Анфиса в своем Instagram.

Она добавила, что ошибка - это отказаться от своей мечты.

"Ошибка - так и не понять, что страх, осуждение и чувство вины - вот что тебя убивает! А вовсе не те болезни, в которых они проявляются! Ошибка - жить в этом мире, не наслаждаясь его красотой и изобилием! Ошибка - не сказать того, чего очень хочется, и не выразить себя так, как просит твоя душа! Все остальное не ошибки, а бесценный опыт", - пофилософствовала Чехова.

Однако подписчиков телеведущей больше привлекли ее сексуальные фотографии, чем ее рассуждения.

"Вау, какая красивая фоточка! Прямо засмотрелась, такая тут маленькая девочка", "Кто лучший фотограф? Фото - огонь", "Русская сладкая девушка", - заявили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982884-anfisa-chehova-podcherknula-grud-seksualnym-kupalnikom-i-vyskazalas-o-svoih-oshibkah/