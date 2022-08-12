"Выглядите шикарно": 47-летняя Айгуль Мукей в платье с вырезом на груди очаровала соцсети

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Отечественная телеведущая Айгуль Мукей выложила фото, на которых она позирует на отдыхе у моря в платье, благодаря чему получила море комплиментов от подписчиков, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мукей опубликовала серию новых снимков и порассуждала о любви к себе.

"Купила книгу о любви к себе. Думала, почитаю и поделюсь здесь советами, но просто перепечатывать чужое не хочу. Хотя там пишут хорошие вещи. О том, что главный человек, которого вам надо любить, уважать, главный человек, с которым у вас должна быть гармония и долгий серьезный роман на всю жизнь, это вы сами.

Себя надо любить, и не просто баловать и дарить себе массаж или новую сумку, а выстраивать личные границы, стремиться изменить условия жизни, научиться радоваться сегодняшнему моменту, ценить достижения сегодняшние, а не бежать навстречу новым целям, научиться принимать похвалу. И многое другое", - написала телеведущая.

Пользователям соцсети понравились ее новые фотографии.

"Выглядите шикарно", "Вы классная, Айгуль, обожаю вас", "Красавица. Отдых вам на пользу", "Нереально помолодели, глаза горят", "Вы были такой же, когда вели новости и до сих пор такая же, не изменились", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982848-vyglyadite-shikarno-47-letnyaya-aygul-mukey-v-plate-s-vyrezom-na-grudi-ocharovala-sotsseti/