"Лучшее, что я видела в вашем профиле": резко сменившая имидж Волочкова очаровала поклонников

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которую часто критикуют за откровенные фото, кардинально сменила имидж. Новый образ артистки был по достоинству оценен поклонниками, которые осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Кадры с фотосессии, сделанной в необычном для себя стиле, Анастасия выложила в своем Instagram.

На снимках Волочкова позирует в черной шляпе, черном белье и короткой юбке, поверх которых надет полупрозрачный плащ и остроносых полусапожках.

Подписчики балерина назвали эти фото лучшим, что они видели в ее аккаунте.

"Самое лучшее, что я видела в вашем профиле!", "Анастасия, вам очень хорошо в этом образе. Красавица", "Сногсшибательно", "Одетая женщина гораздо интересней", "Вот какой стиль вам очень идет", "Вот значит хорошая прическа и красивый наряд!", "Настя, вы красотка! Образ вам очень к лицу! Подчеркнул все достоинства", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982757-luchshee-chto-ya-videla-v-vashem-profile-rezko-smenivshaya-imidzh-volochkova-ocharovala-poklonnikov/