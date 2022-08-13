Фанаты забросали Миллу Йовович комплиментами за фотографию без макияжа

Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

Известная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в соцсетях фотографию без макияжа, чем вызвала восторг и шквал комплиментов со стороны поклонников, передает NUR.KZ.

Новые фото звезда разместила на личной странице в Instagram, на которую подписано более 4,2 млн человек.

На снимках улыбающаяся Йовович позирует, сидя на диване перед камерой в черной домашней рубашке, и показывает всем свою новую стрижку. Ее волосы небрежно растрепаны, а на лице нет никакой косметики.

Несмотря на это, пост всего за сутки собрал уже почти 130 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.

Фанаты забросали 46-летнюю актрису комплиментами и восторженными отзывами в комментариях. Подписчики отметили естественную красоту и молодой вид Миллы.

"Выглядишь так свежо"; "Очень нравится твоя новая стрижка и естественная красота в целом"; "Твоя улыбка способна сразить наповал", – написали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982717-fanaty-zabrosali-millu-yovovich-komplimentami-za-fotografiyu-bez-makiyazha/