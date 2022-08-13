Фанаты забросали Миллу Йовович комплиментами за фотографию без макияжа
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Известная голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в соцсетях фотографию без макияжа, чем вызвала восторг и шквал комплиментов со стороны поклонников, передает NUR.KZ.
Новые фото звезда разместила на личной странице в Instagram, на которую подписано более 4,2 млн человек.
На снимках улыбающаяся Йовович позирует, сидя на диване перед камерой в черной домашней рубашке, и показывает всем свою новую стрижку. Ее волосы небрежно растрепаны, а на лице нет никакой косметики.
Несмотря на это, пост всего за сутки собрал уже почти 130 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.
Фанаты забросали 46-летнюю актрису комплиментами и восторженными отзывами в комментариях. Подписчики отметили естественную красоту и молодой вид Миллы.
"Выглядишь так свежо"; "Очень нравится твоя новая стрижка и естественная красота в целом"; "Твоя улыбка способна сразить наповал", – написали поклонники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982717-fanaty-zabrosali-millu-yovovich-komplimentami-za-fotografiyu-bez-makiyazha/