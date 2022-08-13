58-летняя Кортни Лав показала тело в бикини и порадовала фанатов

Кортни Лав. Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Американская актриса и рок-исполнительница Кортни Лав опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото в бикини, чем очень порадовала своих поклонников – они осыпали знаменитость комплиментами.

58-летняя селебрити попозировала на фоне моря. На фотографии Кортни предстала в раздельном купальнике с зелено-оранжевым узором.

Хотя супруга покойного Курта Кобейна не может похвастаться идеальным телом, тем не менее поклонники сошлись во мнении, что для своего возраста Кортни выглядит очень хорошо.

Под публикацией, которая за несколько дней собрала больше 28 тысяч лайков, пользователи оставили сотни комментариев с комплиментами звезде.

"Прекрасна, как и всегда", "Королева! Ты выглядишь потрясающе", "Вдохновляюще", "Ты такая настоящая, и я это обожаю! Будь счастлива и здорова", – гласят комментарии под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982693-58-letnyaya-kortni-lav-pokazala-telo-v-bikini-i-poradovala-fanatov/