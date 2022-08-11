Гульнара Сильбаева рассказала о своих комплексах и совете увеличить ей губы

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Участница КВН Гульнара Сильбаева рассказала, от каких комплексов страдала ранее и какую роль в этом сыграла ее мать. Она также поведала, как справилась с этим, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила юмористку в Instagram, какие комплексы, связанные с внешностью, та имела.

"Сейчас да, я люблю себя. Был загон по поводу ног. Мне мама с детства говорила, чтоб я ноги в кучу собирала или типа того. Я на нее не обижаюсь, она всегда желает мне только лучшего, просто делает это в силу своих знаний и умений. Да и я ведь научилась так ставить ноги, чтобы выглядели идеальными. Думаю, комплексы мы взращиваем сами, способствует этому наше окружение и общество. Хотя зачастую недостаток - это еще не оцененное достоинство", - ответила Сильбаева.

По словам Гульнары, ей также как-то посоветовали увеличить губы.

"Я за то, чтоб каждому человеку было комфортно с собой. Уважаю чужой выбор. И очень хочу, чтобы каждый увидел себя по-настоящему, а не через призму моды или колониального наследия, например, полюбил и принял. Каждый красив таким, каким рожден. Я в этом уверена.

Мне, честно, помогло то, что я стала профессионалом в своем деле. Когда ты в чем-то лучший, ты приобретаешь уверенность. Еще, конечно, работа с психологом", - отметила юмористка.

Актриса добавила, что ей помогли повысить самооценку комплименты от других женщин.

"Поэтому не скупитесь на искренние комплименты. А еще, когда любимый человек часто и с любовью гладит послеродовой живот, это любовь. Не надо прикалываться над "недостатками" другого человека, надо их полюбить и показать, что ничего уродливого или неприятного в нем нет, тогда он и сам себя полюбит. Высмеивая, мы обесцениваем проблему, иногда это помогает. Но мне кажется в плане комплексов, надо по-другому, с любовью. Вообще все надо делать с любовью", - высказалась Гульнара.

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982683-gulnara-silbaeva-rasskazala-o-svoih-kompleksah-i-sovete-uvelichit-ey-guby/