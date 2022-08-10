"Вот что значит, когда родители красивые": босая Наzима в коротком платье обворожила соцсети (фото)

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Казахстанская певица Наzима показала фотографии, на которых она позирует босая в коротком платье. Поклонники назвали ее "самой красивой и обаятельной", передает NUR.KZ.

Новые снимки появились на странице музыкальной исполнительницы в Instagram.

"Давно у меня не было спонтанных съемок, тем более на отдыхе", - написала Наzима.

На кадрах она позирует в коротком черном платье с открытой спиной.

"Ты самая красивая и обаятельная", "Мама дорогая, это шикарно! Роковая красотка! Мне очень зашла четвертая фотокарточка", "Шикарная, как всегда, жаным", "Вот что значит, когда родители красивые", "Такая кошечка", "Очень красивая и сексуальная. Хорошего вам отдыха", "Очень красиво выглядишь, тебе к лицу, и очень выразительные губы и глаза", - восхитились снимками поклонники певицы.

В другом посте артистка представила свой новый трек "Пули", который преданные фанаты уже успели оценить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982514-vot-chto-znachit-kogda-roditeli-krasivye-bosaya-nazima-v-korotkom-plate-obvorozhila-sotsseti-foto/