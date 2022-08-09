"Шикарная женщина!": 44-летняя экс-солистка "Блестящих" в купальнике восхитила соцсети

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица и актриса Ольга Орлова выложила несколько фотографий в купальнике, после чего получила множество комплиментов от пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ольга опубликовала фото в ярко-синем купальнике и порассуждала о мизогинии.

"Вчера весь день изучала, почему дамы так часто испытывают неприязнь к другим дамам. Да что там неприязнь - настоящую ненависть. Мизогиния - неприязнь женщин к женщинам. Женщинам-мизогинам свойственна зависть к более красивым, успешным или богатым женщинам.

Низкая самооценка и неуверенность в себе заставляют их негативно относиться к другим женщинам, завидуя им, подозревая их в неискренности и недоброжелательности. Женщины-мизогины обычно склонны обвинять во всех своих бедах других женщин, даже если они не виноваты. Мы часто оцениваем других женщин, награждая их разными неприятными характеристиками. А в соцсетях это уже стало "доброй" традицией", - высказалась артистка.

Она отметила, что большая часть негативных комментариев касается именно внешности.

"У нас ведь нет причин соперничать! А мы продолжаем поступать некрасиво по отношению друг к другу", - посетовала Орлова.

В ответ поклонники посоветовали Ольге не обращать внимания на подобные реплики.

"Оля, вы прекрасны, вообще не обращайте внимания на едкие комментарии", "Купальник шикарный", "Какая красивая", "Какая вы красивая, статуэтка", "Шикарная женщина!", "Классная фигура! Вы занимаетесь спортом? Просто прелесть! А вам просто все завидуют - эти идеальные дамочки, что критикуют фигуру", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982410-shikarnaya-zhenschina-44-letnyaya-eks-solistka-blestyaschih-v-kupalnike-voshitila-sotsseti/