Дарья Александрова кардинально сменила имидж ради роли (фото, видео)

Дарья Александрова. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанской актрисе Дарье Александровой пришлось пойти на кардинальное преображение своей внешности ради роли в кино. Поклонники отметили, что перемены пошли ей на пользу, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Дарья выложила видео, в котором показала результат своего преображения и разницу с предыдущим образом. Поход в салон поменял светло-русый цвет волос актрисы на блонд.

"Пять лет не красилась! Даже больше. К съемкам готова! Как вам?" - обратилась она к пользователям соцсети.

"Вау, секси шмекси", "Красивая", "Вы шикарны", "Вам все идет", "Шикарная, вам идет на 100%", "Уау, так непривычно видеть со светлыми волосами, кайф", "Получилось очень круто", - отозвали поклонники.

Дарья также показала, как примеряет цветные линзы для глаз ради роли.

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982187-darya-aleksandrova-kardinalno-smenila-imidzh-radi-roli-foto-video/