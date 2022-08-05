"Лисичка выросла": провокационные снимки экс-жены Моргенштерна оценили фанаты

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Блогерша Дилара Зинатуллина опубликовала несколько провокационных кадров, которые были по достоинству оценены ее подписчиками. Один из них отметил, что "лисичка выросла и стала тигрицей", передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Дилара Зинатуллина выложила несколько фотографий в черном корсете с открытыми плечами и декольте.

"Обычный день из жизни бизнесвумен в ее салоне красоты в центре Москвы", - похвасталась инстадива.

Пользователи соцсети принялись расхваливать ее внешность.

"Лисичка выросла и стала тигрицей", "Последняя фотка - это что-то", "Она поменялась", "Почему ты такая бомба? В чем секрет?", "Что-то на изысканном", "Наша бейби вернулась", "Ты такая красивая", "Ну просто богиня", "Зачем так сексуально", "Вау, красотка", "Фантастика, совершенно фантастика", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981978-lisichka-vyrosla-provokatsionnye-snimki-eks-zheny-morgenshterna-otsenili-fanaty/