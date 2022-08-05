"Лисичка выросла": провокационные снимки экс-жены Моргенштерна оценили фанаты
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Блогерша Дилара Зинатуллина опубликовала несколько провокационных кадров, которые были по достоинству оценены ее подписчиками. Один из них отметил, что "лисичка выросла и стала тигрицей", передает NUR.KZ.
На своей странице в Instagram Дилара Зинатуллина выложила несколько фотографий в черном корсете с открытыми плечами и декольте.
"Обычный день из жизни бизнесвумен в ее салоне красоты в центре Москвы", - похвасталась инстадива.
Пользователи соцсети принялись расхваливать ее внешность.
"Лисичка выросла и стала тигрицей", "Последняя фотка - это что-то", "Она поменялась", "Почему ты такая бомба? В чем секрет?", "Что-то на изысканном", "Наша бейби вернулась", "Ты такая красивая", "Ну просто богиня", "Зачем так сексуально", "Вау, красотка", "Фантастика, совершенно фантастика", - прокомментировали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981978-lisichka-vyrosla-provokatsionnye-snimki-eks-zheny-morgenshterna-otsenili-fanaty/