Селена Гомес показала округлый живот в купальнике и восхитила фанатов

Селена Гомес. Кадр из видео: tiktok.com/@selenagomez

Певица и актриса Селена Гомес поделилась с поклонниками видеороликом, на котором показала неидеальный живот в купальнике. Но фанатов артистки это привело в восторг. Ролик появился в TikTok-аккаунте знаменитости.

Для видео 30-летняя певица попозировала на борту яхты в слитном купальнике. Селена снялась в такой позе, что все складки на животе девушки были прекрасно видны - она не стала напрягать пресс или выбирать удачный ракурс для съемки.

Чтобы подчеркнуть любовь к своему телу, Селена выбрала для видео вирусную озвучку.

"Втяни живот. А я не собираюсь его втягивать. Настоящие животы возвращаются обратно (снова в моде - прим.ред.)", - говорится в ролике.

За сутки публикация набрала больше 14 млн просмотров.

В комментариях поклонники певицы поблагодарили ее за смелось и приверженность бодипозитиву.

"Ты - наша королева", "Благодаря тебе я чувствую себя комфортно в своем собственном теле", "Ты помогаешь мне обрести уверенность в себе", "Лучшая ролевая модель", "Икона", - десятки подобных комментариев оставляют подписчики артистки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981895-selena-gomes-pokazala-okruglyy-zhivot-v-kupalnike-i-voshitila-fanatov/