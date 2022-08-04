"Идеальна": Ирина Шейк показала прелести своей фигуры, очаровав поклонников из разных стран (видео)

Ирина Шейк. Кадр видео: instagram.com/irinashayk

Всемирно известная российская супермодель Ирина Шейк выложила видео, на котором она плавает, надев розовый купальник. Кадры из бассейна получили много комплиментов от пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На кадрах, выложенных в Instagram, 35-летняя Шейк плавает на спине в бассейне, имитируя полет, пока камера снимает ее сверху. Ее тело украшает розовое бикини. С кем и где именно она отдыхает, модель раскрывать не стала.

Поклонники поспешили оставить под видео свои комплименты красоте манекенщицы.

"Самая красивая женщина всех времен, я поклоняюсь тебе, как раб", "Очень хорошо. Очень сексуально, моя благородная принцесса. Очень смелый", "Сексуальная девочка", "Райский цветочек. Желаю счастья и здоровья", "Умиротворенность", "Идеальна", "Прекрасная Ирина", - выразили свое восхищение они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981755-idealna-irina-sheyk-pokazala-prelesti-svoey-figury-ocharovav-poklonnikov-iz-raznyh-stran-video/