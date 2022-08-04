Жания Джуринская показала свою фигуру в купальнике впервые после родов (видео)

Жания Джуринская. Кадр видео: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская впервые после родов показала, как выглядит ее фигура. Знаменитость надела купальник в Турции, куда приехала вместе с мужем и маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

В конце июля Жания и ее супруг устроили для малышки Софи "қырқынан шығару". А уже через несколько дней после этого семья отправилась в первое путешествие с ребенком.

Там актриса попозировала перед подписчиками в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на груди.

"Мы ездим сейчас по Алании и думаем приобрести здесь недвижимость, планируем завтра в офис. Местные жители говорят, что в Аланию люди переезжают не просто так. Город сам зовет и зовет тех, кто потерян, в печали и грустит. Мол, это месте снимает боль и лечит", - заявила Джуринская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981660-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-svoyu-figuru-v-kupalnike-vpervye-posle-rodov-video/