Наталья Рудова влюбила фанатов в себя образом в купальнике

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса из Актау Наталья Рудова выложила в Сеть свои фотографии, которые заставили поклонников влюбиться в нее. На кадрах счастливая знаменитость позирует в купальнике, передает NUR.KZ.

"Остался месяц, чтобы влюбиться и обниматься под теплым летним небом", - заявила Рудова на своей странице в Instagram.

Активные подписчики Натальи тут же принялись одарять ее комплиментами.

"Уффф, какая сексуальная штучка", "Я влюблен в тебя, малышаня", "Натали, ты классно выглядишь", "Как всегда, красавица", "Такая гладкая кожа", "Красота какая", "Такая красивая, мужа нет", "Ната, ты такая красивая, как будто в детстве твоя мама кормила тебя йогуртом от Dolce Gabbana", - заявили они в комментариях под фото.

Напомним, ранее актриса высказалась о том, почему не будет пытаться понравиться матери парня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981448-natalya-rudova-vlyubila-fanatov-v-sebya-obrazom-v-kupalnike/