"Высокая самооценка": актриса из Актау о том, почему не будет пытаться понравиться матери парня (фото)

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова очаровала поклонников новым кадром в коротком черном платье. Она также рассказала, как начала зарабатывать в юности и высказалась о попытках понравиться матери бойфренда, передает NUR.KZ.

38-летняя Рудова вовсе не выглядит на свой возраст и часто восхищает пользователей соцсети своей внешностью и фигурой. Очередная ее публикация не стала исключением. В своем Instagram.

"Где моя пара?" - спросила Наталья в комментарии к фото.

Фанаты поспешили отреагировать на ее вопрос и снимок.

"Мои самые любимые фотки!", "Если ты не знаешь, откуда нам знать?", "Самая красивая блондинка", "Наташечка - красотка!", "Красивые ноги", - написали они.

Рудова также рассказала, как начала зарабатывать, будучи 16-летним подростком.

"Я в 16 предлагала в магазине дегустировать колбасу. 200 рублей за три часа", - пояснила Наталья.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Обсуждая отношения с потенциальной будущей свекровью, актриса заявила, что не будет стараться ей понравиться.

"Честно говоря, я никому не стараюсь понравиться. Я хороший человек, и у меня высокая самооценка. Конечно, я кому-то могу не нравиться, но я не золотая монета, чтобы всем нравиться. Она не обязана вас любить, уважать вот - да. Хотя бы как выбор ее любимого сыночка", - высказалась Рудова.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975218-vysokaya-samootsenka-aktrisa-iz-aktau-o-tom-pochemu-ne-budet-pytatsya-ponravitsya-materi-parnya-foto/