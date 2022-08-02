"Вот так надо выглядеть всем!": фото Мадлен в купальнике взорвали Казнет

Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева съездила в путешествие в турецкий Бодрум, но и по возвращении домой продолжила радовать подписчиков горячими фото в купальнике, чем заслужила море комплиментов от них, передает NUR.KZ.

Сексуальные кадры звезда соцсетей выложила в своем Instagram.

"Счастливые набранные килограммы на отдыхе не считаются!" - кокетливо заявила Мадлен.

На снимках она позирует у дерева в ярко-зеленом бикини на завязках и короткой накидке в тон купальнику.

Поклонники оценили горячие фото.

"Похоже на фотки из серии "смотри, что потерял", "И вовсе шикарная Мадлен", "Да какие набранные, там прям идеальная фигура", "Шикарная, красотка!", "Красота спасет мир", "Всем на заметку! Вот так надо выглядеть всем!", "Очень красивая, куда только мировые бренды смотрят! Ведь вы красивее и Ким Кардашьян, и Кайли Дженнер вместе взятых с Беллой и Джиджи Хадид! Заключила бы с вами контракты и сделала своим лицом", - высказались восторженно подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981372-vot-tak-nado-vyglyadet-vsem-foto-madlen-v-kupalnike-vzorvali-kaznet/