Рианна впервые после родов снялась в белье собственного бренда

Рианна. Фото: twitter.com/SavageXFenty

Всемирно известная певица Рианна впервые после того, как родила своего первенца, приняла участие в съемках рекламы нижнего белья собственного бренда, передает NUR.KZ.

Фотографии и видео, сделанные для рекламы, были опубликованы на официальной странице бренда в Twitter.

На фото Рианна позирует, сидя на полу комнаты в полумраке. На ней надета оранжевая ночная рубашка собственного бренда.

Одеяние оформлено глубоким вырезом в зоне декольте, а также имеет вышитые на лифах узоры. Образ Рианны дополняет нюдовый макияж и распущенные волосы, а также золотые украшения на руках и на шее.

Поклонники звезды пришли в восторг от фотографий и осыпали певицу комплиментами в комментариях под постами с демонстрацией белья.

"Самая сексуальная мамочка в мире"; "Потрясающе выглядишь!"; "Обожаю то, что Рианна сама снимается для своего бренда одежды, такое не всегда увидишь", - написали фанаты знаменитости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981337-rianna-vpervye-posle-rodov-snyalas-v-bele-sobstvennogo-brenda/