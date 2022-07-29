"Чуть не упала": Заворотнюк рассказала, на что пошла ради эффектного кадра

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась новыми фотографиями в социальной сети. Ради эффектного кадра девушке пришлось висеть на дереве, передает NUR.KZ.

Блогер примерила новый образ и рассказала, что эта фотосессия произвела на нее впечатление.

"Пожалуй, самая любимая фотосессия в этом году. Мне даже удалось попробовать себя в роли обезьяны, смотрите последнее фото", - написала Анна в Instagram.

Заворотнюк призналась, что эффектный кадр стоил ей больших усилий.

"Чуть не упала оттуда", - призналась она.

Старания Анны высоко оценили ее подписчики, заверив, что фотосессия вышла очень удачной.

"Прекрасна", "Крутые фото", "Последняя фотка - огонь", "Очень красиво вышло, Анюта", "Пять самых необычных поз! Обожаю вас, вы такой позитивный человек", "Ну просто супер, а не фотографии! Аня, вы очень фотогеничная", "Нереально! Последнее фото однозначно лучшее", "Прям как из фильма "Бандитки". Очень классный образ", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980830-chut-ne-upala-zavorotnyuk-rasskazala-na-chto-poshla-radi-effektnogo-kadra/