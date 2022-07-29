"Львица": Виктория Лопырева блеснула грудью в платье с глубоким декольте

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Российская телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева восхитила фанатов, примерив эффектное платье с глубоким декольте. 39-летняя блондинка искупалась в море лестных отзывов, передает NUR.KZ.

Эффектное черное платье подчеркнуло соблазнительную грудь и стройную фигуру теледивы. Образ завершили объемные локоны и крупные серьги.

"Только что проснулась", - кокетливо заметила фотомодель.

Фанаты не удержались от лестных комментариев в адрес Виктории. Они отметили ее макияж и укладку, назвав ее "богиней" и "львицей". Подписчики пожелали ей хорошего вечера.

"Вау", "Люблю объемные укладки, вам очень идет", "Обворожительная", "Невероятная", "Роскошная прическа у вас, Виктория", "Шикарная", "Красивая до безумия", "Потрясающий макияж", "Только проснулась и уже красотка", "Элитная красавица, изысканная красота", "Нереальная", "Настоящая богиня", "Львица", - рассыпались они в комплиментах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980812-lvitsa-viktoriya-lopyreva-blesnula-grudyu-v-plate-s-glubokim-dekolte/