"Дружно отмечаем Бузову": супруга Бурака Озчивита поделилась новыми фото

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая актриса Фахрие Эвджен поделилась новыми фотографиями и вновь искупалась в море комплиментов. Супругу актера Бурака Озчивита фанаты назвали "самой красивой женщиной Турции", передает NUR.KZ.

Фахрие Эвджен запечатлелась на палубе яхты. Мягкие локоны и нюдовая двойка сделали образ актрисы очень нежным. А лазурные волны добавили снимкам романтичности.

В адрес черноокой красавицы было сказано много красивых слов.

"Ах, мое сердце, какая красота", "Безупречна", "Люблю тебя, Фахрие", "Дружно отмечаем Бузову, чтобы показать ей настоящую красоту", "Самая красивая женщина Турции", "Красота этой женщины - книга, каждая страница разная", - написали верные фанаты.

Однако не удержались от комментариев и хейтеры.

"Где твой живот? Насколько я знаю, ты беременна. Или ты забыла его дома?", "Она забыла взять свой животик, а может она снова спрячется и через несколько месяцев будет красоваться со своим огромным животиком", - добавили они свою "ложку дегтя".

Напомним, недавно телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото с мужем Фахрие - актером Бураком Озчивитом, приезжавшим в Москву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980801-druzhno-otmechaem-buzovu-supruga-buraka-ozchivita-podelilas-novymi-foto/