"Бородина не простит": Бузова опубликовала фото с турецким красавцем Бураком Озчивитом

Бурак Озчивит и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Эпатажная телеведущая Ольга Бузова разместила в соцсети фото с турецким киноактером Бураком Озчивитом, который накануне приехал в Москву и встретился со своими фанатами, передает NUR.KZ.

Не так давно Ксения Бородина отправилась в Турцию и осуществила давнюю мечту - запечатлелась вместе с одним из самых красивых турецких киноактеров Бураком Озчивитом.

А теперь фото с Бураком есть и у Бузовой. Но лететь в Турцию Ольге не пришлось, актер сам приехал в Москву и провел фан-встречу.

"Попросил сфоткаться", - написала Ольга в Instagram.

Подписчики бурно отреагировали на фото со звездой сериалов "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман".

"Aa! Лап, ты прикалываешься? Это ж самый прекрасный актер Турции!", "Вот это встреча! Турецкий красавчик", "Кемаль!", "Ага, попросил. Оно и видно, как подсела", "Больше похоже, что ты присела сфоткаться!", "А такое ощущение, что попросила сама", "Думаю, он вас не знает и попросили вы его", "Бородина тебе этого не простит", - оставили они свои комментарии.

Отметим, что Бурак Озчивит организовал званый ужин и устроил фотосессию для всех желающих. Так, снимком с турецким гостем похвасталась и актриса Наталья Рудова. К слову, на фото, которое она опубликовала в своей ленте, есть и Ольга Бузова.

Запечатлелся с Бураком и Дима Билан. Фото Билан опубликовал в Instagram. Российский артист отметил, что был рад знакомству с Озчивитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980022-borodina-ne-prostit-buzova-opublikovala-foto-s-turetskim-krasavtsem-burakom-ozchivitom/