"Зачем так себя истощать?": Полина Гагарина в бикини заставила фанатов волноваться (фото)

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина выложила свое фото в бикини телесного цвета. Взволнованные подписчики вновь принялись обсуждать, что артистка излишне худа, передает NUR.KZ.

Музыкальная исполнительница опубликовала в Instagram несколько своих фотографий на фоне озера. Из одежды на ней был раздельный купальник телесного цвета.

"Идеальная женская красота", "Такая тоненькая, воздушная! Полина, вы прекрасны в своем великолепии!", "Самая крутая", "Естественная красота. Завораживает", "Сногсшибательная", "Нимфа", "Газель вы. Красотка!" - заверили ее поклонники.

Однако некоторые обеспокоились худобой артистки.

"Немножко поправиться надо", "Полина, ну зачем так себя истощать?", "Это очень сухо, что ли, но это только мое мнение", "Ужас, какая худая! Пойду-ка я съем булочку !", "Гагарушка, поправляться надо, а то кожа да кости!", "Где грудь, это вообще", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980721-zachem-tak-sebya-istoschat-polina-gagarina-v-bikini-zastavila-fanatov-volnovatsya-foto/