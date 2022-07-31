"Королева": бывшая "мисс Вселенная" снялась в бикини и восхитила подписчиков
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Бывшая "мисс Вселенная" Оливия Калпо показала откровенные фото в бикини. Американка завоевала титул самой красивой женщины в 2012 году и продолжает поражать поклонников своей красотой.
Фотографии появились в официальном Instagram модели. На опубликованных снимках 30-летняя знаменитость снялась в купальнике золотистого оттенка с бретелями и завязками в обрасти бедер. Изделие состояло из топа с эффектом пуш-ап и плавок V-образной формы.
"Это весело", - написала Оливия под фото.
Подписчики экс-"мисс Вселенной" пришли в восторг от опубликованных фотографий.
Выглядишь потрясающе!", "Прекрасная богиня", "Красива внутри и снаружи", "Идеальная", "Королева", "Поразительная", "Аж дух перехватило"- писали они.
За день публикация набрала около 130 тыс. лайков и десятки тысяч комментариев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980645-koroleva-byvshaya-miss-vselennaya-snyalas-v-bikini-i-voshitila-podpischikov/