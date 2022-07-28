"Убийственный наряд": Боня в экстремальном мини и кожаной косухе взволновала Рунет

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня поделилась горячим видео в соцсети. Она покрасовалась перед зеркалом в мини-платье на бретелях и кожаной косухе. Сексуальный танец Бони взбудоражил подписчиков, передает NUR.KZ.

Новое видео Вики Бони заставило биться сердца ее фанатов чаще. Ее пластичные движения и сексуальный аутфит привели в восторг фолловеров, которые отметили, что 42-летняя красавица не перестает их удивлять.

"Всегда в любви", - подписала Вика волнующее видео в Instagram.

Нежное платье на бретелях с цветочным принтом, черная кожаная косуха и ботинки - образ Виктории получился дерзким и сексуальным.

Взволнованные подписчики признались ей в любви.

"Ну разве можно быть такой красивой! Это незаконно, Викуся", "Выглядишь потрясающе", "Я люблю тебя, это великолепно", "Ты прекрасна во всем, Виктория", "Какая же красотка", "Убийственный наряд", "Девочка, которая умеет не только мечтать", "Вечно молодая", "Ух, Викуся!" - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980599-ubiystvennyy-naryad-bonya-v-ekstremalnom-mini-i-kozhanoy-kosuhe-vzvolnovala-runet/