"Красавицы": танец Айгуль Мукей и Молдир Мукановой зарядил позитивом Казнет

Айгуль Мукей и Молдир Муканова. Кадр из видео: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей и супруга юмориста Турсынбека Кабатова сняли позитивное видео. Они зажгли пользователей Казнета своим танцем, передает NUR.KZ.

Айгуль Мукей и Молдир Муканова, облачившись в яркие шифоновые платья в восточном стиле, станцевали на камеру.

Айгуль поделилась видео в своем Instagram и даже предвосхитила реакцию комментаторов. Теледива предположила, что не всем понравится их танец. Однако цель была достигнута - пользователи Казнета оценили их старания и зарядились позитивом.

Подписчики остались в восторге от веселых мамочек.

"Здорово!", "Как вам идет", "Не уставайте", "Классные", "Люблю обеих", "Молодцы, столичные девушки", "Прекрасно, наши казахские девушки очень красивые", "Моля за любой кипиш, без обуви даже", "Сейчас эти тюбетейки в моде", "Два белых солнца пустыни", "Красавицы", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980561-krasavitsy-tanets-aygul-mukey-i-moldir-mukanovoy-zaryadil-pozitivom-kaznet-video/