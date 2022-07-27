"Это что за тростинка!": Динара Кырыкбаева поделилась снимками из юности и детства
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Казахстанская певица Динара Кырыкбаева порадовала фанатов, показав фотографии из детства и юности. Динара отметила, что ее "визитной карточкой" всегда была очаровательная улыбка, передает NUR.KZ.
Динара окунулась в ностальгию и просмотрела архивные фотографии из своего альбома. В те годы юная артистка только покоряла сцену и сердца зрителей.
"Уау, это что за тростинка! 2007 год. Мой сольный концерт", - написала она.
Артистка умилилась своим оригинальным сценическим костюмам. К примеру, на этом фото молодая исполнительница в темно-синем комбинезоне с шортами, который украшают огромные пуговицы.
Оригинальным был и другой наряд Кырыкбаевой. Пышная юбка, белая блузка, фуражка и объемные манжеты на руках - образ получился очень ярким.
Певица показала и одну из первых своих фотосессий.
"Что за оригинальное фото! Но тогда это было круто", - написала она.
Динара также опубликовала фото с вокалисткой группы A'Studio.
"Мы прям с Кети Топурия милашки", - подписала Динара архивное фото.
Исполнительница поделилась и фотографией с певцом Беркутом.
Динара отметила, что старалась следовать моде.
"Фото с моего 18-летия. У меня брови, конечно, модные", - прокомментировала артистка снимок.
Динара Кырыкбаева также опубликовала свое милое детское фото.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980349-eto-chto-za-trostinka-dinara-kyrykbaeva-podelilas-snimkami-iz-yunosti-i-detstva/