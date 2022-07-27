"Это что за тростинка!": Динара Кырыкбаева поделилась снимками из юности и детства

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева порадовала фанатов, показав фотографии из детства и юности. Динара отметила, что ее "визитной карточкой" всегда была очаровательная улыбка, передает NUR.KZ.

Динара окунулась в ностальгию и просмотрела архивные фотографии из своего альбома. В те годы юная артистка только покоряла сцену и сердца зрителей.

"Уау, это что за тростинка! 2007 год. Мой сольный концерт", - написала она.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Артистка умилилась своим оригинальным сценическим костюмам. К примеру, на этом фото молодая исполнительница в темно-синем комбинезоне с шортами, который украшают огромные пуговицы.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинальным был и другой наряд Кырыкбаевой. Пышная юбка, белая блузка, фуражка и объемные манжеты на руках - образ получился очень ярким.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица показала и одну из первых своих фотосессий.

"Что за оригинальное фото! Но тогда это было круто", - написала она.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Динара также опубликовала фото с вокалисткой группы A'Studio.

"Мы прям с Кети Топурия милашки", - подписала Динара архивное фото.

Динара Кырыкбаева и Кети Топурия. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Исполнительница поделилась и фотографией с певцом Беркутом.

Динара Кырыкбаева и Беркут. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Динара отметила, что старалась следовать моде.

"Фото с моего 18-летия. У меня брови, конечно, модные", - прокомментировала артистка снимок.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Динара Кырыкбаева также опубликовала свое милое детское фото.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980349-eto-chto-za-trostinka-dinara-kyrykbaeva-podelilas-snimkami-iz-yunosti-i-detstva/