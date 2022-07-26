"Как ты похудела, малышка": звезда сериала "Скорая помощь" поделилась снимками в бикини

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovawolka

48-летняя российская актриса Екатерина Волкова впечатлила Сеть, показав фигуру в бикини. Подписчики отметили, что звезда сериала "Скорая помощь" может дать фору юным красавицам, передает NUR.KZ.

"Обещанное фото, не знаю, какое выбрать. Когда снимаешься в бикини, все время не знаешь, куда деть руки", - написала Екатерина в Instagram.

Восхищенные фанаты отметили идеальную фигуру актрисы. Они признались, что тоже не могут определиться с выбором самой лучшей фотографии.

Фанаты были щедры на хвалебные отзывы.

"Все фото прекрасные", "Если не знаете, куда деть руки, когда фотографируетесь в бикини, то просто берите бокал с просекко!", "Купальник очень красивый", "Богиня", "Можно в обморок падать от красоты", "Как ты похудела, малышка", "Привет из Турции. Вы просто принцесса", "Во всех ты, душенька, нарядах хороша", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980290-kak-ty-pohudela-malyshka-zvezda-seriala-skoraya-pomosch-podelilas-snimkami-v-bikini/