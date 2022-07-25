"Показалось, что Беллуччи": Серябкина в эффектном мини вызвала восторг фанатов

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Российская певица Ольга Серябкина в эффектном мини привела в восторг фанатов. Они заявили, что молодая мама выглядит просто потрясающе, передает NUR.KZ.

Ольга рассказала, что приняла участие в открытии VK Fest в московском парке Горького. В этом году музыкальный фестиваль прошел сразу в трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе.

"Мне было очень приятно стать частью самого главного фестиваля этого лета", - написала Ольга в Instagram.

Для выхода на сцену Ольга выбрала эффектный лук, который высоко оценили ее верные слушатели и подписчики в соцсети. Они отметили, что 37-летняя экс-солистка группы Serebro в отличной форме.

"Бомбическая Оленька", "Этот взгляд", "Ну какая красивая", "Достойно выступила, зарядила всех своей сексуальностью и нежностью", "Образ идеальный", "Мамочка в деле", "Вау, прям на обложку альбома фото", "Лучшая из "Серебра", "Показалось, что Беллучи", - написали они.

Напомним, осенью прошлого года Серябкина впервые стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980101-pokazalos-chto-belluchchi-seryabkina-v-effektnom-mini-vyzvala-vostorg-fanatov/