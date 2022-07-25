Дарья Александрова в бикини показала, как развлекается с мужем в бассейне (видео)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса и телеведущая Дарья Александрова показала, как проводит время летом. Знаменитость, надев бикини, отправилась вместе с мужем в бассейн, откуда продемонстрировала поклонникам свою фигуру, передает NUR.KZ.

Веселые кадры Дарья выложила в своем Instagram.

"Сколько сумасшествия в одном видео. Это наш любимый поцелуй. Кто кому "вдует". Это я про воздух. Я почти всегда выигрываю", - посмеялась она

На других видео муж держит актрису в воде, заодно демонстрируя стройную фигуру жены.

При этом Александрова пожаловалась, что набрала вес.

"Кстати, да. Я пополнела. И теперь как только я полнею, сразу очень выделяется шрам от кесарева. Мия помогает мне вовремя остановиться жрать. Она сразу акцентирует внимание на шраме: "Это та дверка, из которой я вылезла, да?" - рассказала знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980071-darya-aleksandrova-v-bikini-pokazala-kak-razvlekaetsya-s-muzhem-v-basseyne-video/