"Почему мы раньше не встретились?": пляжное фото Нурболата Абдуллина впечатлило фанаток

Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, поделился пляжным фото. Подписчицы не оставили без внимания снимок, оставив свои восторженные комментарии. Однако не обошлось и без критики, передает NUR.KZ.

"Алматинская жара", - отметил Нурболат в своем Instagram. На фото певец загорает, умиротворенно лежа на краю бассейна. Позади открывается завораживающая панорама - лазурное море и голубое небо.

Фото Нурбуллина прокомментировали восхищенные фанатки. Однако некоторые пользователи соцсети попытались пристыдить артиста.

"Ты особенный палуан", "Ты что лежишь, когда мы ждем твои концерты?", "Мне кажется, надо было немного одеться", "Как в песне "Ұйқым келмейді" - не хочу спать, но засыпаю", "Отдыхает, потому что заслужил", "Эти плавки прозрачные?", "Почему мы раньше не встретились?", "Природа райская", "Мужская разновидность Русалки", "Хорошо лежим", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979990-pochemu-my-ranshe-ne-vstretilis-plyazhnoe-foto-nurbolata-abdullina-vpechatlilo-fanatok/