"Королева тюрков": показавшая ягодицы Альмира Турсын в бикини восхитила соцсети (фото)

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, известная по роли царицы Томирис, выложила свое фото в купальнике. Ее фигура, очаровавшая поклонников, получила множество комплиментов, передает NUR.KZ.

Снимки, демонстрирующие стройность Альмиры, появились в ее Instagram. На кадрах она позирует в бикини, форме для тенниса и костюме для фитнеса.

В посте под ними знаменитость рассказала, как планирует поддерживать фигуру.

"Про тело и спорт. Моя цель на 10 - это правильно питаться, заниматься спортом - как образ жизни! Есть что угодно и сколько угодно, при этом осознанно выбирать живые и полезные продукты. Не любить мучное, сладкое, потому что приторно, бесполезно и невкусно. Заниматься спортом - регулярно и по любви, чтобы было интересно, весело и в кайф. Как результат, иметь красивое и подтянутое тело. И всегда влезать в контрольные джинсы. У вас есть такие? У меня есть со студенческих времен, надеваю периодически, проверяю", - написала актриса.

"Королева тюрков", "Несите огнетушитель", "Очень горячо", "На Марго Робби похожи", "Красотка", "Фигура - огонь", "Прекрасная Томирис", "Бархатная", - выразили свое восхищение фотографиями поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979979-koroleva-tyurkov-pokazavshaya-yagoditsy-almira-tursyn-v-bikini-voshitila-sotsseti-foto/