"Вау, полегче!": звезда "Ворониных" примерила платье с экстремальным разрезом

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале Воронины, появилась в платье с экстремальным разрезом и получила массу комплиментов в свой адрес, передает NUR.KZ.

"Если вас знают только с хорошей стороны, не вертитесь" - подписала Екатерина снимки, опубликованные в Instagram.

Легкое летнее платье со спущенными бретелями очень идет ее владелице, решили фанаты актрисы. А глубокий разрез подчеркнул стройность ее ног.

Фолловеры признались, что не могут устоять перед ее чарами.

"Нереально красивая девушка. Невозможно не восхищаться. Фигурка, ножки, платье шикарное", "Вау, полегче!", "Вы просто фантастически красивая. Затмили всех", "Со всех сторон красотка", "Ух, красиво, сексуально", "Потрясающая", "Вам очень идет образ роковой красотки!" - прокомментировали фанаты.

А некоторые все же уверены, что тут не обошлось без фотошопа.

"А теперь без фотошопа и ретуши, пожалуйста", "Там правою ногу не доидеалили", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979490-vau-polegche-zvezda-voroninyh-primerila-plate-s-ekstremalnym-razrezom/