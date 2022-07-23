47-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" в плавках восхитила фанатов

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

47-летняя актриса Ева Лонгория опубликовала фотографии с отдыха. Американка показала свое тело в купальнике на яхте на фоне заката, чем несказанно порадовала фанатов.

Лонгория опубликовала снимки в своем Instagram. Ева позирует на палубе яхты, распустив волосы. Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" на снимке одета в плавки от бикини розового цвета, серый свитшот и солнцезащитные очки.

"Жизнь на море вкуснее", - написала Лонгория.

Поклонники восхитились фигурой актрисы, написав об этом в комментариях под фото.

"Отличные ножки", "Невероятное тело", "Королева красоты", "Ева, ты великолепна" , - отметили фанаты актрисы.

За день публикация набрала около 30 тыс. лайков. Всего же за страничкой Евы следят более 8,8 млн пользователей по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979178-47-letnyaya-zvezda-otchayannyh-domohozyaek-v-plavkah-voshitila-fanatov/