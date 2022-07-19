"Папин медвежонок": Нурболат Абдуллин с маленькой дочерью умилили Казнет

Нурболат Абдуллин с дочерью. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, известный также как Нурбуллин, поделился в Сети фотографией с маленькой дочерью. Подписчики умилились снимку и отметили, что девочка - просто копия своего звездного папы, передает NUR.KZ.

На фото, которое Нурбуллин разместил в Instagram, папа и дочь нежатся под солнечными лучами, отдыхая на лежаке. На девочке соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Отец и малышка мило улыбаются друг другу.

"На chile", - подписал артист фото.

Снимок умилил подписчиков исполнителя, которые не могли не заметить, как сильно малышка похожа на отца.

"Какое прекрасное зрелище", "Папин медвежонок", "Сладкая девочка", "Маленькая принцесса", "Цыпленок", "Доча на вас похожа", "Сразу видно, что папина дочка", "Пусть ваша семья будет счастливой, пусть Всевышний оберегает вас от сглаза", - отметили фолловеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979130-papin-medvezhonok-nurbolat-abdullin-s-malenkoy-docheryu-umilili-kaznet/