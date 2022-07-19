"Смените стиль, не молодитесь": хейтеры раскритиковали 47-летнюю Рудковскую в бикини

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер, предприниматель и телеведущая Яна Рудковская поделилась фотографиями с отдыха в Турции. Подписчики восхитились ее красивой фигурой в бикини, но не промолчали и хейтеры, передает NUR.KZ.

Рудковская с семьей улетела на отдых в Кемер. Продюсер заявила, что заслужила этот отпуск. Яна похвасталась фигурой в бикини, запечатлевшись на фоне моря.

"Мой цвет настроения - лайм", - подписала Яна яркие фотографии в Instagram.

Подписчики, а у их у Рудковской больше 6 миллионов человек в этой соцсети, не перестают восхищаться подтянутой формой 47-летней теледивы. Вот и на этот раз она не осталась без комплиментов.

"Самый трендовый цвет лета", "Вы так прекрасно выглядите", "Шикарная фигура", "Вы похудели?", "Какая красота, теплом прям веет с фоток!", "Как Русалочка!", "Секси", "Горячо", "Самая лучшая женщина", - написали фолловеры.

Но не все отзывы были восторженными.

"Смените стиль. Не молодитесь", "Что за ядовитый цвет?", "Втяните живот", "Ужасный цвет", - высказались хейтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979103-smenite-stil-ne-molodites-heytery-raskritikovali-47-letnyuyu-rudkovskuyu-v-bikini/