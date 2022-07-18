"Та же любовь в глазах": Супермамасита с мужем повторили фото спустя 12 лет

Алия Байтугаева с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Отечественный блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, повторила с супругом фото многолетней давности. Подписчики отметили, что они совсем не изменились, передает NUR.KZ.

Супермамасита призналась, что с годами любит своего супруга все сильнее.

"Этой фотографии 12 лет. Мы еще не были женаты, я студентка четвертого курса, он финансист в компании. Помню, мы просто растворялись друг в друге, эйфория, гормоны и все любовные дела.

А сейчас я люблю тебя еще сильнее! Но уже более осознанно, без розовых облачков, принимаю таким, какой ты есть, без условностей! Вместе мы ураган", - написала Алия в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, а их у Супермамаситы уже около 7 млн подписчиков, отметили, что восхищаются красивой парой.

"Очень красивая пара", "Ничего не изменилось! Та же любовь в глазах, те же искры одни на двоих, та же уверенность. Молодцы!", "Юные, красивые, а сейчас еще прекраснее", "Прям такие же парень с девушкой!" - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979016-ta-zhe-lyubov-v-glazah-supermamasita-s-muzhem-povtorili-foto-spustya-12-let/