"Бюст, наверное, мешает?": 44-летняя Семенович в купальнике впечатлила фанатов

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович поделилась фотографиями с отдыха. Фото в купальнике экс-солистки группы "Блестящие" взволновало ее фанатов, да так, что кое-то из них предложил ей руку и сердце, передает NUR.KZ.

"По плану заплыв, зарядка и чашечка горячего кофе. И хорошее настроение не покинет больше нас. P.S. Хотели купальник? Пожалуйста. У вас какие планы на сегодня?" - спросила Аня своих подписчиков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты пожелали Анне хорошего отдыха и не поскупились на комплименты, а кое-кто предложил артистке стать его женой. Но не обошлось и без тех, кто заговорил о фотошопе.

"Шикарная", "Ты просто невероятная красавица! Ослепительная женщина! Богиня красоты!", "Ну какая вы роскошная, позитивная и легкая! Глаз радуется", "Выходи за меня замуж", "А можно купальник без фотошопа?", "Русалочка Анечка", - отметили они.

Один из подписчиков написал комментарий, который Семенович не оставила без внимания.

"Анечка, ты такая классная. Бюст, наверное, мешает? А так красотуля", - написал пользователь соцсети.

"Мешает кому?" - поинтересовалась знаменитость, добавив смеющиеся смайлики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978972-byust-navernoe-meshaet-44-letnyaya-semenovich-v-kupalnike-vpechatlila-fanatov/