"Прекрасная семья": фото Преснякова и Подольской с детьми умилили фанатов

Владимир Пресняков с семьей. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская разместила в Сети семейные фотографии и умилила своих подписчиков. Они пожелали артистке и ее супругу Владимиру Преснякову счастья и любви, назвав их идеальной парой, передает NUR.KZ.

"Наконец пришли наши замечательные фотографии! И первая - моя новая заставка на телефон. Большое спасибо всем причастным", - прокомментировала Наталья снимки в Instagram.

Милая семейная картина вызвала умиление фанатов, которые не оставили публикацию артистки без теплых комментариев.

"Прекрасная семья", "Красивая семья. Будьте счастливы всегда!", "Младший - копия бабушки", "Ванечка просто прелесть", "Какие хорошенькие все", "Вы такие классные! Тьфу, тьфу на вас, чтобы не сглазить", "Класс", - отметили пользователи Сети.

Ранее Наталья поделилась счастливыми кадрами, которые привели в восторг ее фолловеров. Она рассказала, что с Владимиром отмечает день своего венчания. Фолловеры пожелали любящим супругам бесконечного счастья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978747-prekrasnaya-semya-foto-presnyakova-i-podolskoy-s-detmi-umilili-fanatov/