"Жир подкрадывается незаметно": Динара Сатжан высказалась о своей фигуре (видео)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Телеведущая Динара Сатжан высказалась о своей фигуре и весе, показав видео с тренировок. Подписчики отметили, что она выглядит шикарно, передает NUR.KZ.

В Instagram Динара выложила видео со своих тренировок.

"Всю жизнь я весила 49-50 кг. Сейчас - 55. Жир подкрадывается незаметно. На монтаже, чего греха таить, люблю чай с конфетами и печеньками, вот они меня и округлили. Во время тренировок вспоминаю великих спортсменов.

Например, Майкл Джордан как-то в интервью сказал: "Я промахнулся 9 000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха", - рассказала Сатжан.

Однако подписчики телеведущей выразили восхищение тем, как она выглядит.

"Вы прекрасно выглядите", "Мне 29 лет. Вы выглядите намного лучше меня", "О каком жире говорите? Я вас видела в Алматы, вы такая тонкая и изящная девушка! Я, наоборот, сказала б, надо немного добавить", "Не нужно вам худеть, можно просто подтянуть тело", - прокомментировали поклонники ее пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978352-zhir-podkradyvaetsya-nezametno-dinara-satzhan-vyskazalas-o-svoey-figure/