"Мусульманки так не ходят": Анастасию Решетову осудили в соцсети за облегающее платье

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и бизнесвумен Анастасия Решетова подверглась нападкам пользователей соцсети из-за облегающего ее фигуру черного платья, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Настя выложила серию фотографий, на которых позирует в длинном черном платье. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и пышные бедра. Образ модель дополнила модными солнцезащитными очками и дамской сумкой.

Часть пользователей соцсети заявила Насте, что ее одежда не подходит девушкам ее религии.

"Очень по-мусульмански", "Конечно, очень красиво. Но мусульманки так не ходят", - высказались они.

Однако другие тут же принялись осыпать модель комплиментами.

"Боже мой, какая вы красивая женщина", "Иууу, это что за анаконда", "Вау, вам очень идут женственные образы", "Это не женщина - это мечта", "Леди в черном! Вам очень идет!", "От вашей красоты нет просто слов", - прокомментировали ее снимки фанаты.

Напомним, ранее призналась, что сожалеет о том, что носила откровенные наряды ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978345-musulmanki-tak-ne-hodyat-anastasiyu-reshetovu-osudili-v-sotsseti-za-oblegayuschee-plate-foto/