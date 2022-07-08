"Каким местом я думала тогда?": ставшая мусульманкой Решетова пожалела об откровенных нарядах

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова призналась, что сожалеет о том, что носила откровенные наряды ранее. Модель рассказала, о чем думает, глядя на фотографии с теми образами, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил в Instagram Настю, есть ли ситуации, за которые ей стыдно в душе.

"Ситуации, где я сделала близкому человеку больно, о которых я сильно жалею. Еще есть парочка публичных выходов в откровенных нарядах. На фото с которых я сейчас смотрю и возникает вопрос: каким местом я думала тогда?" - призналась экс-возлюбленная Тимати.

Анастасия Решетова. Фото:: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Решетова также порассуждала на тему того, нужен ли мужчина для счастья.

"Безусловно, любая женщина будет счастливее, если рядом любимый человек, нежели если она одинока. Но на мой взгляд, если женщина считает, что без мужчины она неполноценна и не может быть счастливой без него, то это проблема. Истинное счастье и гармония для женщины не должны определяться наличием мужчины. Она должна быть обособленной единицей, несмотря ни на что", - высказалась Анастасия.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977579-kakim-mestom-ya-dumala-togda-stavshaya-musulmankoy-reshetova-pozhalela-ob-otkrovennyh-naryadah/