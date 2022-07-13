"Фигура дерзкая": Наzима предстала перед фанатами в волнующих образах

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Певица Наzима опубликовала волнующее видео, на котором запечатлена позирующей на камеру в эффектных образах. Подписчики оставили ей массу приятных комментариев, но не промолчали и моралисты, пристыдившие девушку, передает NUR.KZ.

"Что ты делаешь?" - подписала Наzима волнующие кадры, опубликованные в Instagram.

Фанаты тут же рассыпались в комплиментах знаменитости. Они также упомянули, что ждут ее концерты на родине.

"Огонь, пожар!", "Спасибо, что вы есть", "Шикарная девушка", "Как это круто, так начинается процесс завоевания мира", "Фигура у Наzимы дерзкая", "Красавица", "Топчик", "Вау!", "Ждем твой сольник в Алматы", "Моя детка", "Богиня", "Она хороша", - отметили они.

Одна из подписчиц озвучила свое мнение.

"Что это за видео? Нет никакого смысла, наверное, это признаки конца света", - написала она.

Но верные фанаты Наzимы не дали свою любимицу в обиду.

"Если не нравится, то не смотри", - заключили они.

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978253-figura-derzkaya-nazima-predstala-pered-fanatami-v-volnuyuschih-obrazah/