"Вот это фигура": Ирина Шейк снялась в рекламе купальников от Бейонсе

Ирина Шейк. Фото: Cindy Ord/Getty Images

Известная модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для рекламной компании купальников. созданных популярной певицей Бейонсе. Фанаты модели пришли в восторг от увиденных кадров.

Фото и видеоролик с участием Шейк появились в официальном Instagram бренда IVY PARK. На кадрах опубликованного видео модель продемонстрировала несколько образов.

Особое внимание авторы рекламной компании уделили образу Шейк в ярком купальнике "кислотного" цвета. Снимок был опубликован отдельно.

Фанаты Шейк пришли в восторг и осыпали модель комплиментами.

"Вот это фигура!", "Удивительная Ирина"," Я весь горю", "Настоящая супермодель", "Что вы думаете об этой детке?", "Неудивительно, что после таких снимков ваши купальники быстро раскупают", – писали комментаторы.

Также пользователи обрадовались, что продажи новой коллекции стартуют уже в июле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978227-vot-eto-figura-irina-sheyk-snyalas-v-reklame-kupalnikov-ot-beyonse/